Loki, la nuova serie servirà a introdurre il nuovo grande villain del MCU?

Oltre a mostrarci le tante sfaccettature del Dio dell'Inganno, la nuova serie Marvel Loki, a giudicare almeno dai due primi episodi, sembra potenzialmente in grado di rivoluzionare le gerarchie di potere all'interno del Marvel Cinematic Universe. Abbiamo già visto in azione la Time Variance Authority e i Custodi del Tempo.

All'orizzonte potrebbe esserci l'arrivo di un nuovo villain, quello che potrebbe caratterizzare la Fase 4 del MCU, e sono in molti a pensare che i primi episodi di Loki stiano preparando la strada a Kang il Conquistatore.

Abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi di una folle teoria secondo cui i Custodi del Tempo non esisterebbero, e in base a ciò che è emerso finora sulla TVA prende corpo tra i fan l'idea che il vero Custode del Tempo possa essere proprio Kang. In Loki, inoltre, anche Ravonna Renslayer è molto diversa dai fumetti, in cui è l'oggetto del desiderio di Kang il Conquistatore (e a seconda di come procede la loro storia d'amore, ci sono diverse versioni nel suo multiverso in cui è sua alleata o tenta di ucciderlo).

In effetti, anche dopo il secondo episodio di Loki, che ha presentato un Easter Egg su Black Widow, non sappiamo ancora con esattezza cosa sia la Sacra Linea Temporale che i Custodi del Tempo cercano di preservare: la guerra del multiverso potrebbe essere stata vinta da Kang il Conquistatore, e sarebbe lui a questo punto a muovere i fili.

Se ne saprà sicuramente di più nei prossimi episodi di Loki, pubblicati in streaming ogni mercoledì su Disney+, mentre Kang il Conquistatore debutterà ufficialmente nel MCU in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.