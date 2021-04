Loki, la nuova sinossi svela un grave pericolo per il personaggio di Tom Hiddleston

Grazie ai primi trailer di Loki abbiamo capito per grandi linee quale sarà il plot del nuovo show Marvel, nel quale vedremo quindi il nostro Dio dell'Inganno preferito collaborare con gli uomini della Time Variance Authority allo scopo di sistemare alcuni pasticci riguardo delle linee temporali alternative.

Mentre Kevin Feige parla di Loki come di un vero e proprio poliziesco, dunque, una nuova sinossi presente nel libro Marvel's Loki: The Art of the Series ci parla però di una condizione piuttosto pressante che costringerebbe il nostro a collaborare con Moebius e soci.

Secondo la sinossi circolata in queste ultime ore, infatti, la Time Variance Authority sarebbe intenzionata a costringere Loki a collaborare dopo gli sconquassi causati dalla sua fuga con il Tesseract in Avengers: Endgame: lo scopo, stando a quanto leggiamo, sarebbe quello di combattere una non meglio precisata minaccia molto più grande, ma l'arma con cui i nostri tengono sotto scacco il fratello di Thor sarebbe la minaccia della sua totale cancellazione dall'esistenza.

Una prospettiva tutt'altro che esaltante per il nostro, che siamo sicuri a questo punto preferirà collaborare più o meno di buon grado. In attesa dell'esordio dello show, intanto, un nuovo video ci ha mostrato Charlie Cox nei panni di Loki.