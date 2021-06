Loki, nuove scene inedite nel trailer di metà stagione: ecco anche un suggestivo poster!

Dopo il nuovo promo ufficiale di Black Widow, il canale YouTube di Marvel Entertainment ha diffuso in rete anche un nuovo trailer di Loki, la serie Disney+ che segue le vicende del Dio dell'Inganno alle prese con la Sacra Linea Temporale.

Oltre a ripercorrere gli eventi della serie, questo sneak peek di metà stagione offre uno sguardo inedito ad alcune scene dei tre episodi finali, in arrivo sulla piattaforma streaming rispettivamente il 30 giugno, 7 luglio e 14 luglio 2021. Come potete vedere nel filmato, in questa seconda parte Loki e Sylvie (interpretata da Sophie Di Martino) si ricongiungeranno ai membri della Time Variance Authority e all'agente Mobius (Owen Wilson).

Nelle scorse ore, inoltre, l'account Instagram dello show ha pubblicato un suggestivo poster ufficiale dedicato alla metafora del pugnale. "L'amore è un pugnale. È un'arma da impugnare da lontano o da vicino. Puoi vedere te stesso in esso. È bello finché non ti fa sanguinare" dice il Dio dell'Inganno ad un'attonita Sylvie nel corso del terzo episodio.

A proposito del quarto episodio, Tom Hiddleston ha anticipato che la nuova puntata porterà la serie in una direzione completamente diversa che si concretizzerà solo con l'episodio successivo, il quinto. In attesa di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione di Loki 1x03.