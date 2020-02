Loki: rivelati nuovi dettagli sui comprimari della serie Disney+

Dopo l'ingaggio a sorpresa di Owen Wilson nel cast di Loki e i recenti rumor sulla possibile introduzione di Kang il Conquistatore, ecco spuntare in rete una descrizione sui personaggi che affiancheranno il Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston nella serie Marvel in arrivo su Disney+.

I dettagli provengono da una casting call svelata da The Illuminerdi, che pur non essendo ancora confermata potrebbero offrire alcuni spunti sulla trama dello show. Vi riportiamo di seguito la lista pubblicata dal sito:

Protagonista Maschile - Nessuna età specificata. Si cerca un nome di talento. Probabilmente con un certo senso dell'umorismo. Questo ruolo avrà delle opzioni per apparire in altre serie TV e Film. Il ruolo è richiesto per 5 o 6 episodi.

- Si cerca un'attrice di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Ruolo aperto ad ogni etnia. Necessario per 6 episodi. Casey - Aperto ad ogni etnia o genere. Casey è un/una stagista di buon carattere, ma esausto/a. Estremamente simpatico/a. Grandi capacità comiche. L'intera carriera di Casey si è svolta al chiuso e ha sempre mantenuto un certo equilibrio anche quando le cose sono andate fuori controllo. Un personaggio secondario richiesto per 4 episodi.

Alcuni di questi ruoli, come per esempio lo/la "stagista" Casey, potrebbero fare parte della Time Variance Authority, l'organizzazione che monitora la linea temporale di cui abbiamo avuto un primo sguardo durante il teaser delle serie Marvel/Disney+ andato in onda durante il Super Bowl, filmato nel quale Loki indossava una divisa carceraria con la scritta TVA.

In attesa di nuovi dettagli sul cast, vi ricordiamo che Loki debutterà sulla piattaforma streaming nella primavera del 2021.