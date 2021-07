Loki, il nuovo corto de I Simpson è interamente incentrato sul Dio dell'Inganno!

Pochi show hanno l'abilità de I Simpson nel citare e prendere in giro le più grosse produzioni cinematografiche e televisive: nel corso di un'attività più che trentennale Homer, Bart, Marge, Lisa e co. non hanno risparmiato proprio nessuno e il Marvel Cinematic Universe non fa di certo eccezione, come dimostra l'ultimo corto uscito su Disney+.

Mentre i fan commentano il quinto episodio di Loki, infatti, sulla nota piattaforma streaming è sbarcato un nuovo cortometraggio della durata di circa 6 minuti intitolato The Good, the Bart and the Loki, titolo che ci lascia ben immaginare dove la nostra amata famiglia di Springfield voglia andare a parare questa volta.

La trama, in effetti, fa riferimento in maniera piuttosto palese al Dio dell'Inganno: Loki viene bandito da Asgard ed esiliato a Springfield, atterrando proprio nel giardino dei Simpson. Qui il nostro viene immediatamente preso in simpatia da Homer per la sua abilità di moltiplicare le costolette di maiale, mentre Bart lo convince a teletrasportare Lisa in una prigione di Asgard.

La figlia di Homer e Marge si dimostrerà però degna di impugnare Mjolnir e finirà quindi per fondare una sorta di versione springfildiana degli Avengers. Come si metteranno le cose per il fratello di Thor? Per scoprirlo non vi resta che fiondarvi su Disney+! Tornando al vero Dio dell'Inganno, intanto, cerchiamo di scoprire chi sarà il villain finale di Loki.