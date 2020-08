Loki sarà il nuovo Thor? Una bizzarra teoria lo suggerisce

Loki è uno dei villain più amati del Marvel Cinematic Universe complice anche la straordinaria interpretazione di Tom Hiddleston. Ora una nuova incredibile teoria suggerirebbe che il dio dell'inganno potrebbe prendere il posto del suo noto fratellino adottivo Thor, nella serie a lui dedicata, che presto vedremo su Disney+

Secondo un utente di Reddit infatti, nonostante nel prossimo film Thor: Love and Thunder, Jane Foster (Natalie Portman) dovrebbe ricevere il martello di Thor (Chris Hemsworth), sarà Loki ad ereditare il titolo di dio del tuono.

In un certo qualsenso da villain, Loki diventerebbe un nuovo eroe, sentendosi indirettamente responsabile della morte di suo fratello e di Jane, causata da una reazione a catena dipendente dai suoi continui salti temporali iniziati con Avengers: Endgame.

Secondo la particolare teoria, i viaggi temporali, che dovrebbero essere il fulcro della serie, saranno utilizzati da Loki con l'unico scopo di rimediare agli errori del passato. Il fan si spinge ancora oltre ed afferma che, proprio grazie all'ausilio del Tesseract, il protagonista interpretato da Tom Hiddleston potrebbe riuscire a saltare da una linea temporale all'altra, modificando il suo destino e dimostrando di essere capace di gesta eroiche con il solo scopo di rendere onore al fratello morto. Dunque avverrebbe un'evoluzione del personaggio totalmente in positivo.

Loki è stata confermata per l'autunno 2021, dunque ci sarà da attendere ancora un bel po' per scoprire se questa teoria possa avere un minimo di fondatezza o se è del tutto fasulla. Una cosa la sappiamo per certo, Tom Hiddleston sarà un meraviglioso protagonista per Loki, la conferma ci giunge anche da Gugu Mbatha-Raw.