Loki, nuovo trailer! La serie Marvel è ispirata a Watchmen e The Leftovers

Manca ormai pochissimo alla pubblicazione di Loki, terza serie tv dei Marvel Studios distribuita dal servizio di streaming on demand Disney+ e in uscita la prossima settimana a partire dal 9 giugno.

Per questo motivo, sul canale YouTube dei Marvel Studios è stato caricato un nuovo trailer promozionale con Tom Hiddleston nei panni del famoso villain MCU, che potete godervi all'interno dell'articolo. Inoltre, il creatore della serie Michael Waldron ha svelato le principali ispirazioni dietro alla prima avventura stand-alone del fratellastro di Thor.

Parlando con Vanity Fair, lo sceneggiatore ha dichiarato: "Abbiamo pensato a Loki come ad un film di sei ore. Direi che è qualcosa di totalmente nuovo. Ovviamente è puro Marvel Cinematic Universe, ma per me era anche molto importante che ogni episodio avesse una sua anima stand-alone. Ho pensato molto a The Leftovers o a Watchmen, due serie che ho ammirato davvero tanto: ognuno di quegli episodi sembrava un singolo racconto distinto. Questo, credo, è il segno distintivo di un grande episodio televisivo. Volevo che, finita la serie, i fan potessero dire: 'Oh, si, ricordo, quell'episodio di Loki ...'”

Dunque aspettatevi derive deliziosamente strane per Loki: Waldron ha citato l'episodio della barca del culto del sesso dei leoni di The Leftovers, "It's A Matt, Matt, Matt, Matt World", come uno dei suoi preferiti. Senza dimenticare, ovviamente, le eccentricità del capolavoro Watchmen di Damon Lindelof.

Per scoprire cosa la Marvel ha architettato per Loki e per i propri fan, vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato per il 9 giugno prossimo. Ovviamente sul servizio di streaming on demand Disney+.