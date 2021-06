Loki, il nuovo trailer ci presenta la "versione superiore" del Dio dell'Inganno

Tra poche ore arriverà su Disney+ un nuovo episodio di Loki, che dovrà dirci qualcosa in più sul personaggio introdotto la scorsa settimana... Si tratterà davvero della "versione superiore" di Loki, come afferma questo video promozionale?

Nell'episodio 1x02 di Loki, The Variant, siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di numerose varianti del Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, inclusa una particolarmente pericolosa, in quanto colpevole dei disturbi alla Sacra Linea Temporale e ricercata numero 1 dalla TVA.

Proprio questa è stata definita da Mobius (Owen Wilson) una "versione superiore" di Loki, come vedere anche nel filmato, e sul finire dell'episodio abbiamo finalmente modo di ammirarla in volto: come molti si aspettavano, si tratta del personaggio a cui dà il volto Sophia Di Martino, ma contrariamente a quanto si sospettasse inizialmente, questa potrebbe non essere l'ipotizzata Lady Loki.

Diversi indizi, infatti, farebbero pensare che la Di Martino interpreti in realtà Sylvie Lushton a.k.a. L'Incantatrice, una ragazza i cui poteri derivano proprio dal Loki, e che riprende stile e nome dall'Asgardiana Amora L'Incantatrice.

Intanto, la regista Kate Herron ci invita ad attendere il prossimo episodio per scoprire qualcosa in più al riguardo.

Chi sarà davvero Sophia Di Martino? È una vera e propria variante di Loki? E quale sarà il suo piano? Le risposte (almeno in parte) le avremo a partire da domani mattina alle 9.00 su Disney+.