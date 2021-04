Loki, il nuovo trailer della serie Marvel ha confermato la presenza degli Skrull?

Li abbiamo visti nel 2019 in Captain Marvel, quando hanno fatto il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe, ma per il momento non sappiamo quando vi faranno ritorno. Il nuovo trailer di Loki, però, sembra proprio aver rivelato la presenza di uno Skrull. Lo possiamo vedere fugacemente, con addosso quella che sembra una tuta da ginnastica.

Come si può notare anche nel frame del trailer di Loki in calce alla notizia, quando l'Asgardiano viene condotto nel quartier generale della Time Variance Authority sembra proprio di vedere uno Skrull sullo sfondo, in attesa davanti a quello che sembra essere il bancone di una reception.

Dopo Captain Marvel, gli Skrull sono apparsi anche in due scene post-credit, alla fine di Spider-Man: Far From Home, e più recentemente nell'ultimo episodio di WandaVision. In base a ciò che sappiamo sulla trama di Loki la presenza di questi personaggi di razza aliena non è da escludere, e del resto qualche tempo fa Erik Sommers, sceneggiatore di Far From Home, aveva detto che chiunque nel MCU potrebbe essere uno Skrull.

"È certamente possibile" aveva raccontato a The Hollywood Reporter. "Non abbiamo scritto nulla di specifico e non abbiamo pianificato personalmente nulla, ma penso sia qualcosa che certamente apre un mondo di possibilità, il che è molto stimolante."

Vedremo cosa succederà dal prossimo 11 giugno, quando Loki debutterà in streaming su Disney+.