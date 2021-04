Loki, ecco il nuovo trailer dello show Marvel! La Time Variance Authority chiede aiuto

Il cammino del Marvel Cinematic Universe sul piccolo schermo prosegue a vele spiegate: The Falcon and the Winter Soldier ha immediatamente colmato il vuoto lasciato da WandaVision, mentre sarà Loki a tenerci compagnia a partire dalle settimane successive alla conclusione dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Lo show con Tom Hiddleston esordirà su Disney+ il prossimo giugno e si preannuncia particolarmente interessante soprattutto per quanto riguarda i discorsi relativi al multiverso e alle realtà alternative: il nuovo trailer rilasciato in queste ultime ore, a tal proposito, arriva proprio a darci un'ulteriore anticipazione di ciò che vedremo nella serie.

Il trailer pubblicato sui canali ufficiali di Marvel ci dà modo di approfondire il rapporto tra Loki e Mobius, che immaginiamo sarà uno dei temi principali della serie: il funzionario della Time Variance Authority, stando a quanto vediamo nelle nuove immagini, sarà incaricato di "convincere" il fratello di Thor a prestare aiuto all'organizzazione per sistemare le cose dopo il furto del Tesseract avvenuto durante uno dei viaggi nel tempo visti in Avengers: Endgame.

Riusciranno i due a convivere e, soprattutto, a guadagnare l'uno la fiducia dell'altro? Per scoprirlo non resta che aspettare le prossime settimane! Recentemente, intanto, proprio Tom Hiddleston ha voluto chiarire qualcosa riguardo il suo ruolo e quello di Owen Wilson in Loki.