Loki, un nuovo video su Tik Tok mostra tutti i costumi di Tom Hiddleston!

Pochissimi giorni ci separano dall'arrivo di Loki su Disney+, la serie approderà infatti sulla piattaforma streaming il prossimo 9 giugno e a quanto pare il personaggio interpretato da Tom Hiddleston ci riserverà tantissime sorprese.

Vari sono stati i teaser di Loki rilasciati nell'ultimo periodo e ora, per accrescere ulteriormente l'hype, la casa di Topolino ha scelto di pubblicare su Tik Tok un nuovo video in cui vengono mostrati tutti i differenti costumi indossati dal dio dell'inganno nello show. Naturalmente i fan sanno bene che quando c'è di mezzo il fratellastro di Thor non si può mai abbassare la guardia. La serie Disney+ ambientata dopo gli i fatti di Avengers: Endgame è del tutto imprevedibile e non sappiamo ancora cosa aspettarci con precisione.

Tra l'altro Tom Hiddleston ha dichiarato di essere ancora incerto sul futuro di Loki. Più volte nel corso degli anni è sembrato certo di dover salutare il suo amato personaggio che però, come una fenice che rinasce dalle proprie ceneri ha sempre trovato il modo di reinventarsi. Kate Herron è il regista di questo shoe mentre Michael Waldron è lo sceneggiatore capo. Il cast include anche Owen Wilson come Mobius M. Mobius e Gugu Mbatha-Raw come Ravonna Renslayer. Insomma, se avete amato WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, ci sono tutti i presupposti affinchè Loki possa conquistarvi. Voi cosa ne pensate?