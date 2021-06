Loki, quale oggetto dal set dei film Marvel si è portato a casa Tom Hiddleston?

Mentre Chris Hemsworth non può fare a meno di portarsi a casa i martelli di Thor, con la moglie Elsa Pataky che ha dovuto imporre addirittura un veto sul numero di Mjölnir che possono stare in salotto, Tom Hiddleston si è appropriato di un unico oggetto di scena utilizzato dal suo personaggio, Loki, nei film Marvel.

Con tutti gli oggetti di scena relativi al personaggio di Loki, pensereste che Tom Hiddleston abbia la casa piena di gadget Marvel "sottratti" dal set dei film del MCU. E invece, l'attore ne ha portato via solo uno, e ai microfoni del programma Jimmy Kimmel Live! ha rivelato esattamente di cosa si tratta.

"Ve la ricordate questa?" chiede mostrando una sciarpa "Loki fa visita a Thor sulla Terra nel primo film di Thor, e indossa questa sciarpa. È tutto ciò che ho portato a casa".

Jimmy, rimasto un po' sorpreso dalla scelta di Tom, probabilmente avrebbe fatto quello che tutti noi avremmo voluto fare se fossimo stati nei panni dell'attore, e si sarebbe portato a casa qualcosa come il Tesseract o l'elmo di Loki... Ma chissà che la nuova serie tv di Disney+ non possa offrire un'ottima occasione a Hiddleston per accrescere la sua collezione privata di memorabilia Marvel.

Un nuovo episodio di Loki è disponibile ogni mercoledì su Disney+.