Loki, facciamo ordine: tutto ciò che sappiamo sulla trama della serie Marvel

Il Dio dell'Inganno è pronto a fare il suo arrivo su Disney+. Finalmente, la serie TV Loki è tornata a mostrarsi con uno splendido trailer, che ci ha fatto capire di più riguardo alle atmosfere e al tono che avrà la narrazione di uno degli show più attesi nel prossimo futuro, di una Fase 4 dell'MCU sempre più interessante e coinvolgente.

Oggi siamo qui per parlarvi di tutto ciò che sappiamo riguardo alla serie Loki, aspettando la sua uscita.

La trama

Ovviamente, sappiamo tutti bene come, purtroppo, Loki (interpretato da Tom Hiddleston), è morto in Avengers: Infinity War per mano di Thanos, e non è stato riportato in vita in quanto è stato ucciso prima del blip. Fermo restando che, dunque, quel Loki non tornerà, ciò non significa che non ne esistano altri. Durante Endgame, abbiamo visto il Loki della sua versione 2012, quello del primo Avengers, rubare un Tesseract e dirigersi verso un portale. È questo il personaggio su cui si concentrerà lo show: un cattivo che ha appena perso contro i Vendicatori, e che non ha avuto la possibilità di "ricucire" i rapporti difficili con Thor (Chris Hemsworth). Insomma, si prospettano diversi guai.

Il cast

Oltre a Hiddleston, è stata confermata la presenza di Owen Wilson, che interpreterà Mobius M Mobius, e di Cailey Fleming, nei panni di una piccola Sylvie Lushton. Altri attori confermati, ma il cui ruolo non è stato ancora chiarito sono Sasha Lane, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku. Attendiamo altre rivelazioni sul cast a breve.

Data di uscita

La première di Loki è fissata per l'11 giugno del 2021, e avrà sei episodi, che usciranno settimanalmente, come ormai abitudine degli show MCU su Disney+.

In chiusura, vi lasciamo a una divertente discussione tra Tom Hiddleston e Owen Wilson riguardo al vero protagonista della serie TV Loki.