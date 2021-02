Loki, Owen Wilson ammette: 'Non ho letto fumetti, mi ha istruito Tom Hiddleston'

Quando entri a far parte di un grande franchise come il Marvel Cinematic Universe il minimo che tu possa fare è cercare di assimilare quante più nozioni ti risulti possibile, almeno per quanto riguarda il tuo personaggio: in vista di Loki, però, Owen Wilson ha deciso di percorrere una strada molto più comoda.

L'attore ha spiegato infatti di non esser mai stato particolarmente addentro al mondo Marvel: piuttosto che passare le giornate a recuperare fumetti su fumetti, però, ha preferito che fosse il collega Tom Hiddleston ad occuparsi della sua istruzione in merito.

"No, non ho letto fumetti e forse avrei dovuto, ma Tom Hiddleston l'ha fatto, principalmente letture su Loki. Quindi nel giro di un paio di giorni mi ha introdotto in questo mondo e spiegato tutta la lore. [...] Tom mi ha spiegato un po' tutto anche sul suo personaggio, mi ha mostrato clip degli altri film che avranno a che fare con la storia. Proprio il modo in cui mi ha descritto il suo personaggio è stato utile, perché in un certo senso Moebius interagisce con Loki quasi intervistandolo" ha spiegato Wilson.

Speriamo che questa preparazione per osmosi sia bastata a Wilson ad entrare nel suo personaggio! Ieri, intanto, abbiamo fatto gli auguri a Tom Hiddleston per il suo 40esimo compleanno; pare, inoltre, che la seconda stagione di Loki sia già in lavorazione.