Loki: Owen Wilson entra a far parte del cast della serie Disney+

È stato da poco annunciato l' inizio delle riprese di Loki, ma non è l'unica novità riguardante la produzione: al cast si è unito Owen Wilson e a quanto pare l'attore affiancherà Tom Hiddleston interpretando un personaggio importante.

Wilson è famoso per aver interpretato decine di film, soprattutto comici. Tra i vari Zoolander, Mi presenti i tuoi?, 2 single a nozze, l'attore non aveva però mai avuto modo di entrare a far parte di un progetto targato Marvel. La serie tv dedicata al personaggio di Loki sarà per lui l'occasione per vedere da vicino come funziona l'universo supereroistico più famoso al mondo.

Ancora non sono stati rivelati dettagli sul ruolo che andrà ad interpretare, ma a giudicare dalla maggior parte dei lavori a cui ha partecipato è possibile che il suo compito sia quello di aggiungere una vena ironica alla serie. Di sicuro si tratterà di un ruolo di primo piano: possiamo quindi aspettarci di vederlo in azione in varie puntate.

A dire il vero non è la prima volta che Owen Wilson e Tom Hiddleston lavorano insieme. I due si erano incontrati nel film di Woody Allen Midnight in Paris, in cui Hiddleston interpretava niente di meno che lo scrittore Francis Scott Fitzgerald. I due colleghi avranno modo di ritrovarsi in casa Marvel e di rinnovare la loro collaborazione.

Nel frattempo possiamo dare un primo sguardo al personaggio di Hiddleston nel video backstage di Loki.