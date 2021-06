Loki, Owen Wilson sorpreso dalla segretezza Marvel:'Cercano di proteggere le storie'

Owen Wilson è l'ultimo arrivato nel Marvel Cinematic Universe e proprio per questo aveva molto da imparare sui Marvel Studios. La star di 2 single a nozze interpreta l'agente incaricato di gestire Loki nella missione di rintracciare la Variante Loki (Sophia Di Martino) che viaggia nel tempo e scatena il caos attraverso le timeline dell'MCU.

"Finora tutto bene. Quando abbiamo iniziato le riprese non ero a conoscenza di quanto fossero devoti i fan e della segretezza della Marvel. Vogliono cercare di proteggere le storie in modo che possano sorprendere le persone. Ho iniziato ad apprezzare davvero quanto fossero impegnati in questo" ha commentato Wilson a TV Insider. Su Everyeye trovate le prime impressioni su Loki, la nuova serie Marvel.



L'attore si è documentato e ha scoperto diversi dettagli dell'universo Marvel:"C'era una sorta di enciclopedia sulla TVA e sul modo in cui funziona il tempo nell'MCU; é complicato. Avevo molte domande. In realtà, quando abbiamo chiuso la prima volta [a causa del Coronavirus], prima di riprendere, penso che siano tornati indietro e abbiano lavorato su alcune delle storie e cose del genere, assicurandosi di puntellare ogni cosa in modo logico".

Loki è un maestro nell'arte della manipolazione ma Mobius, il personaggio di Wilson, potrebbe non essere da meno:"Penso che sia una specie di partita a scacchi in corso tra Mobius e Loki che sto cercando di convincere a servire la mia agenda [della TVA]. Si tratta di un formidabile avversario, il Dio del Male, quindi quello che conta è il peso della TVA dietro di me e la conoscenza della sua vita che lui non ha".

Il cast di Loki comprende Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Sophia Di Martino e Richard E. Grant.



Ricordiamo che dal terzo episodio di Loki emergerà un personaggio importante.