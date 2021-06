Loki, Owen Wilson: 'Tom Hiddleston è stato il mio cicerone nel MCU'

Ormai manco pochissimo all'arrivo di Loki su Disney+ e la serie dedicata al dio dell'inganno ci mostrerà anche una nuova strana coppia, quella formata da Owen Wilson e Tom Hiddleston. I loro personaggi dovranno porre rimedio ai danni commessi sulla linea del tempo, ci riusciranno?

L'interprete di Mobius M. Mobius, uomo di punta della TVA, è una new entry del Marvel Cinematic Universe e nonostante lo spaesamento iniziale, Owen Wilson ha trovato un'ottima guida. Nel corso della conferenza stampa l'attore ha detto:

"Tom è stato il mio cicerone nel MCU, mi ha portato molto generosamente e pazientemente attraverso la mitologia di questo mondo. Lasciatemi fare delle domande... Penso che sia stato davvero utile e molto importante per le riprese di determinate scene... È stato davvero importante per me, andare alla scuola di Loki".

"È stato un momento così interessante, cercare di comprimere l'esperienza del mio tempo nell'MCU, sei film e Mobius è un esperto di Loki, sa di Loki più di Loki", ha detto Hiddleston. "Owen ha posto domande così perspicaci e intelligenti che mi hanno fatto ripensare agli aspetti del personaggio. Le nostre conversazioni si sono fatte strada nelle scene stesse. Nelle loro interazioni, perché sono conversazioni piuttosto intense... a un certo punto, Owen era tipo, 'Questo tipo di sembra un po' una commedia', qualcosa è nato nella mente di Owen da questa esperienza e chi può dire cosa accadrà di qui in avanti".

