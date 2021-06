Loki, parla l'autore: 'Ecco perché lui e Mobius sono la coppia perfetta'

Non è facile trovare un personaggio capace di tener testa a Loki: il fratello di Thor è un tipo imprevedibile, che sguazza letteralmente nel caos e ne crea ogni volta che ne ha la possibilità. Solo un personaggio agli antipodi di tutto ciò, dunque, poteva essere il candidato perfetto a fargli da spalla nello show a lui dedicato.

Da qui, dunque, l'idea di ingaggiare Owen Wilson per dar volto a Mobius, il funzionario della Time Variance Authority che, secondo l'autore Michael Waldron, rappresenta la controparte perfetta per il personaggio interpretato da Tom Hiddleston.

"La cosa è andata più o meno così: qui abbiamo un personaggio che vive di caos, che sta sempre un passo avanti a tutti e che si imbatte in un'organizzazione che rappresenta l'ordine assoluto. Che non solo non è un passo avanti, ma non ragiona neanche in termini di passi. Quindi la domanda era: 'Come facciamo a distillare tutto ciò che la TVA rappresenta in un solo personaggio?'. E qui entra in gioco Mobius. Il personaggio di Owen è così diverso da Loki e proprio quella sorta di pazienza con cui si rapporta a lui farà diventare pazzo il Dio dell'Inganno" sono state le parole di Waldron.

Anche voi pensate che la coppia Loki/Mobius funzioni alla grande dopo questo primo episodio? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, quale battuta di Loki ha fatto impazzire i fan Marvel.