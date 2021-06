Loki, parla la regista: 'Ecco perché mostreremo altri poteri del personaggio'

La serie Loki sta ottenendo il successo che i Marvel Studios speravano e i fan hanno dimostrato di apprezzare molto l'impostazione dello show con Tom Hiddleston di ritorno nei panni del dio dell'inganno. Il primo episodio si è rivelato un successo e ha mostrato il lato più umano del personaggio che era già emerso negli altri film Marvel.

Nel corso di una videointervista concessa a ComicBook, la regista della serie Kate Herron ha voluto spiegare il motivo per cui nei prossimi episodi verranno introdotti e mostrati dei nuovi poteri di Loki, nella serie che è già un successo per la Marvel:

"Ero molto emozionata all'idea di realizzare la serie perché volevo mostrare gli altri poteri magici di Loki, perché finora l'avevamo visto in circa 79 minuti nel corso dei film precedenti e in questi accadono tantissime cose e non puoi mostrare molto di lui. Quindi pensai se adesso abbiamo sei ore a disposizione vediamo cosa è realmente in grado di fare. Penso di poter dire che una delle gioie di questo show è che è unico, perché stiamo partendo dal Loki visto in The Avengers e che quindi non ha compiuto quel viaggio meraviglioso negli altri film del MCU ma adesso lo stiamo mettendo in questo altro angolo del MCU. Come il caos gettato in mezzo all'organizzazione. Non so come si sposerà, ma è bellissimo vedere un personaggio che conosciamo così bene in uno scenario completamente inedito e vedere come reagisce in questo nuovo mondo".

Proprio sulla dicotomia ordine-caos si era espresso anche l'autore di Loki parlando di Mobius: "La cosa è andata più o meno così: qui abbiamo un personaggio che vive di caos, che sta sempre un passo avanti a tutti e che si imbatte in un'organizzazione che rappresenta l'ordine assoluto. Che non solo non è un passo avanti, ma non ragiona neanche in termini di passi. Quindi la domanda era: 'Come facciamo a distillare tutto ciò che la TVA rappresenta in un solo personaggio?'. E qui entra in gioco Mobius."