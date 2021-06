Loki, parla lo sceneggiatore: 'Influenzati da Prova a Prendermi e Blade Runner'

Mancano ormai pochi giorni all'arrivo di Loki su Disney+ e la curiosità intorno alla nuova serie del Marvel Cinematic Universe è ovviamente altissima: ma cosa dobbiamo aspettarci dallo show a cui toccherà bissare il successo di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier? Ad anticiparci qualcosa è stato lo sceneggiatore Michael Waldron.

Lo scrittore, che recentemente aveva citato The Leftovers e Watchmen come fonti d'ispirazione per Loki, è infatti tornato a parlare delle opere che hanno influenzato la serie con Tom Hiddleston, tirando fuori nomi decisamente interessanti.

"Come potevamo esplorare nuovi terreni con questo personaggio? Da quali film e serie TV prendere ispirazione per i vari episodi?" è stata la domanda che si è posto Waldron nel corso di un'ospitata in un podcast, citando poi film come Prova a Prendermi e Blade Runner, ma anche Before Sunrise e la serie TV Mad Men come opere a cui la produzione ha attinto per dar vita a quello che si spera possa risultare uno show entusiasmante come i precedenti.

Quali sono le vostre impressioni? Il fatto che gli autori si siano rivolti a opere di questo rango vi aiuta ad essere fiduciosi su questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti! Un nuovo video, intanto, ci permette di esplorare il dietro le quinte di Loki.