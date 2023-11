Loki, finalmente parla Tom Hiddleston: 'La stagione 2 ha chiuso il cerchio'

In questi ultimi anni il pubblico appassionato dell'MCU ha avuto modo di conoscere molti personaggi nuovi grazie alla serie tv a loro dedicate. Poche però di queste si sono dimostrate di sufficiente qualità. Paradossalmente quella su Loki è stata invece in grado di andare ben oltre le aspettative, conquistando così i cuori di molti fan.

Come già si poteva evincere dalla nostra recensione della prima stagione di Loki, questo show aveva sicuramente delle responsabilità maggiori rispetto ad altri simili, visto come si era deciso di lasciare in sospeso le cose.

Ebbene sembra che ora, dopo la conclusione della sua seconda iterazione, ogni pezzo sia al suo posto ed il cerchio si possa dire finalmente concluso. Questo è ciò che afferma anche il suo protagonista.

Tom Hiddleston è infatti intervenuto a parlare della serie durante il The Tonight Show con Jimmy Fallon: "Se non lo avete ancora visto non vi spoilero nulla, vi dico soltanto che chiuderà il cerchio", ha dichiarato l'attore.

"Concluderà la seconda stagione, ma è anche la conclusione di sei film, dodici episodi e 14 anni della mia vita. Avevo 29 anni quando sono stato scelto, ora ne ho 42, è stato un viaggio incredibile".

Hiddleston ha poi continuato: "Penso che l'aspetto più importante della serie Loki sia vedere il protagonista cercare di ripensare e riscoprire il suo scopo, è una cosa in cui tutti possiamo identificarci. Tutti noi ci chiediamo se siamo liberi di decidere come andrà la nostra storia".

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di The Marvels, il nuovo film MCU ora in sala.