Loki: Peggy Carter è apparsa nella serie Disney+? Date uno sguardo a questo video

Il primo episodio di Loki è finalmente stato rilasciato su Disney+ e abbiamo finalmente scoperto cosa è successo al dio dell'inganno dopo i fatti di Avengers: Endgame. Un particolare su tutti però ha attirato l'attenzione dei telespettatori in una delle scene iniziali.

Secondo alcuni infatti, ci sarebbe un easter egg che rimanda a Peggy Carter, la donna amata da sempre dal nostro indimenticabile Captain America.

L'utente di Twitter @vaneIIoki ha condiviso una clip dell'episodio che mostra una donna che viene accolta da uno degli agenti della TVA. Anche se il suo aspetto potrebbe essere semplicemente una coincidenza, non possiamo negare che questa donna assomiglia decisamente a Peggy Carter. Tenuto conto che al termine di Endgame, il personaggio interpretato da Chris Evans ha deciso di restare proprio al fianco dell'agente dello SHIELD, il molti hanno presupposto che proprio alla Carter e all'ormai ex Captain America potrebbe essere riservato lo stesso destino di Loki.

In generale ormai, la storia di Steve e Peggy sembra un arco narrativo chiuso ma abbiamo imparato che nel Marvel Cinematic Universe non bisogna mai dire mai. Intanto, Loki ha raggiunto un punteggio eccezionale anche su Rotten Tomatoes e nei prossimi episodi vedremo come la collaborazione tra il dio dell'inganno e la Time Variance Authority proseguirà.