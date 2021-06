Loki: perchè il dio dell'inganno indossa le corna? Risponde Tom Hiddleston

Quando Loki approderà su Disney+, Tom Hiddleston potrà degnamente celebrare il suo decimo anniversario nei panni del dio dell'inganno. In tutto questo tempo però, una delle domande che ha maggiormente attanagliato i fan del MCU ha riguardato le corna del fratellastro di Thor e il motivo che lo spinge ad indossarle.

A questa domanda, ha risposto proprio l'interprete del celebre personaggio, ammettendo che nel corso degli anni si è creata un bel po' di confusione su questa particolare questione.

"La gente voleva sapere delle corna. Me lo ricordo", ha detto Hiddleston a Murphy's Multiverse. "Si chiedevano quando Loki indossa le corna? Perché le indossa? È una cosa cerimoniale o sono in qualche modo un'estensione di qualche intenzione emotiva? È particolarmente malevolo in quei momenti? Era piuttosto interessante ricevere queste domande dall'esterno, immagino, dall'esterno di questa esperienza. Tutto diventerà chiaro nel tempo".

Dalle immagini promozionali viste fin qui, sappiamo che ad un certo punto dello show, Loki in una delle sue molteplici versioni, indosserà le corna. Chiaramente per il momento, non ne è ancora chiara la ragione. Negli ultimi giorni la stampa internazionale ha osannato Loki, e per scoprire cosa ne sarà del dio dell'inganno dunque, non ci resta che attendere. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti.