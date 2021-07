Loki, ecco perché potrebbe (e dovrebbe) comparire Thor nel finale

Loki ci ha tenuti sulle spine per tutta la stagione e lo sta continuando a fare in vista dell'episodio finale. La serie con Tom Hiddleston esplora temi esistenziali come il soggettivismo morale, il determinismo e la natura del bene e del male. Sono argomenti molto delicati che potrebbero vedere l'intervento di un eroe.

Man mano che ogni puntata si svolge, apprendiamo di più su Loki, la sua variante femminile Sylvie e la Time Variance Authority, una misteriosa organizzazione che cerca di sostenere la Scara Timeline del Marvel Cinematic Universe. Ma con il finale della serie in arrivo sulla piattaforma di streaming mercoledì prossimo, non possiamo fare a meno di chiederci come l'ultimo episodio concluderà l'incredibile viaggio di Loki nello spazio e nel tempo.

Molti, infatti, si sono chiesti e si stanno ancora chiedendo se vi sarà il ritorno di Thor o meno. Vediamo insieme perché potrebbe (e dovrebbe) tornare quantomeno nel finale di stagione. Durante il suo periodo nell'MCU, il Dio del male ha preso l'abitudine di fingere più volte la propria morte.

Inizialmente, quando sembrò perire in Thor: The Dark World, si scopre che è sopravvissuto e si è mascherato da suo padre. Muore anche per mano di Thanos in Avengers: Infinity War, ma durante Endgame, i Vendicatori viaggiano indietro nel tempo fino al 2012 per raccogliere le Gemme dell'Infinito. In quel momento, Loki prende il Tesseract e lo usa per fuggire da quella realtà scongiurando la sua fine prematura.

L'agente Mobius mostra quindi a Loki il filmato della sua morte futura nel tentativo di ispirarlo a diventare buono. Se Loki decide davvero di voltare pagina, potrebbe essere in grado di evitare il suo destino. Supponendo che ce la faccia, quanto tempo ci vorrà prima che Thor scopra che suo fratello è di nuovo vivo? Potrebbe scoprirlo proprio nel finale della serie anche per fare dei collegamenti con il prossimo film dedicato al supereroe Thor: Love and Thunder.

Nel quinto episodio di Loki, invece, abbiamo visto una serie di Easter Egg fumettistici. Ecco a voi la nostra recensione.