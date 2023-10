Loki, perché Miss Minutes non ha mai avuto un corpo vero?

La seconda stagione di Loki sta sicuramente soddisfacendo le aspettative di tutti quelli che in questi anni non vedevano l'ora di scoprire come sarebbero proseguite le vicende di questa versione unica del Dio dell'inganno e di tutti gli altri membri della TVA. Lo show è di certo una mosca bianca attualmente nel panorama televisivo legato all'MCU.

A tutto questo si aggiunge che nelle ultime puntate si è anche avuto modo di vedere lati nascosti di alcuni personaggi che credevamo di conoscere, come quel plot twist di Miss Minutes nella terza puntata di Loki.

Il personaggio in questione è sicuramente unico nello show, ed è anche il solo a non possedere un corpo fisico ma ad essere rappresentato come una intelligenza artificiale dai tratti cartooneschi.

Nell'ultima puntata scopriamo è che è stato Victor Timely a dare vita a Miss Minutes, tuttavia però non le ha mai concesso un corpo fisico. Nonostante lui ammetta di non sapere in che modo poter realizzare questo suo desiderio, poi capiamo che in realtà Timely non ci ha mai nemmeno provato.

Ciò lo si deve probabilmente al fatto che fino ad ora le varianti di Kang hanno sempre e solo voluto guidare da soli la propria esistenza, senza il desiderio di avere qualcuno vicino a loro. Voi che ne dite?

In attesa di sapere cosa ha in serbo la seconda stagione di Loki, ecco il trailer di The Marvels.