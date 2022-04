Loki, perché Colui che Rimane è diverso dai fumetti? Parla l'autore della serie Marvel

Nel corso di una recente intervista concessa a The Direct, Michael Waldron, autore e showrunner principale di Loki, ha spiegato i cambiamenti effettuati sul personaggio di Colui che Rimane, che nei fumetti Marvel è decisamente molto diverso dall'adattamento visto sul piccolo schermo, dove lo troviamo interpretato dall'ottimo Jonathan Majors.

Lo sceneggiatore ha discusso di un aspetto chiave del personaggio che non era previsto dalla Marvel e che invece è stato una sua idea: "No, questo non c'era. Ho portato loro l'idea di Sylvie Lushton, una versione dell'Incantatrice, che abbiamo fuso con l'idea di una variante di Loki. E poi è diventato chiaro all'inizio, perché una delle prime cose che abbiamo dovuto fare nella stanza degli sceneggiatori è stato definire le regole effettive e la natura del viaggio nel tempo in questo show".

Waldron ha proseguito: "E cosa fa la TVA e perché lo fa? Ed è diventato chiaro per noi che secondo le regole del viaggio nel tempo, che erano state stabilite in Endgame e in base a quelle che avevano senso per me e che volevamo realizzare all'interno dello show, in realtà, il viaggio nel tempo era una sorta di multiverso. È come un viaggio nel tempo. Pensavamo, 'Stiamo davvero facendo una serie sul multiverso, più che una serie sui viaggi nel tempo'".

Nei fumetti, Colui che Rimane è questo anziano a guardia del tempo, ma nella serie Loki diventa una delle tante varianti del pericolosissimo Kang Il Conquistatore. La scelta di Waldron ha decisamente molto più senso nell'attuale Marvel Cinematic Universe, dato che Kang (e le sue varianti) saranno probabilmente centrali nelle prossime storie, già a partire da Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

In precedenza, Waldron ha parlato dei finali alternativi di Loki nella prima stagione; nel frattempo, Marvel ha inserito Loki nella categoria dramma per i prossimi Premi Emmy.