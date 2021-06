Loki: perché è stato scelto Owen Wilson e perché Kevin Feige voleva una serie 'folle'?

Nel corso di una nuova intervista promozionale con l'Hollywood Reporter Kate Herron, regista della nuova, attesissima serie tv Loki in uscita su Disney+ dal 9 giugno, ha svelato alcuni succosi retroscena sul terzo progetto televisivo dei Marvel Studios.

La serie, che sarà un vero e proprio spin-off di Avengers: Endgame, seguirà il Loki della 'linea temporale 2012 alternativa' mentre collabora con Mobius M. Mobius (Owen Wilson) e la Time Variance Authority, un'organizzazione il cui obiettivo è quello di controllare il regolare scorrere del tempo e delle varie realtà parallela. Una premessa a dir poco folle, voluta specificatamente da Kevin Feige.

"Una cosa che ho trovato incredibile è il fatto che, più le proposte che facevano ci sembravano assurde, più Kevin dice: 'Okay, fantastico, bella trovata, ma sforzati di più, fallo più strano'", ha rivelato la Herron. "A volte buttavo lì qualcosa aggiungendo 'ma forse questo è troppo strano' e lui invece diceva 'nono, troppo strano va benissimo!' Voleva raccontare la storia migliore possibile e ho trovato davvero utile avere il suo occhio e il suo parere su quello che stavamo facendo. Porta un'incredibile energia sul set."

Per quanto riguarda il casting di Owen Wilson, invece, la regista ha dichiarato: "Owen ha il cervello di uno scrittore. Amo il suo lavoro. Quando arrivò il momento di sentirci al telefono, ricordo che il mio cuore iniziò ad accelerare! 'Oh mio Dio, parlerò con Owen Wilson.' È un tipo così rilassato e gentile, ti mette subito a tuo agio. E puoi definirlo uno scrittore proprio per il modo in cui attacca la storia. Abbiamo parlato, credo, per l'intero primo episodio. Aveva moltissime domande sul mondo Marvel, sulla struttura della serie e sull'arco del suo personaggio. È stato davvero divertente lavorare con lui. Probabilmente, visto che è nuovo nel mondo Marvel, mi chiedeva cose di continuo. E' una persona estremamente curiosa. Gli ho anche raccontato l'arco narrativo di Loki negli ultimi dieci anni, e spiegato le differenze con il nostro Loki e cosa è successo in Endgame. E' stata una conversazione interessante!".

