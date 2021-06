Loki: ecco perché lo sceneggiatore ha rifiutato un ingaggio permanente a Rick and Morty

Michael Waldron sta acquisendo via via sempre più popolarità; è showrunner della serie Loki incentrata sul dio dell'inganno della Marvel e si occuperà della sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Sam Raimi e inoltre del film di Star Wars prodotto da Kevin Feige. Ma prima era una penna del team di Rick and Morty!

Nel corso di una recente intervista concessa a Bleeding Cool, proprio Waldron ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato il ruolo di showrunner per le prossime stagioni di Rick and Morty.

"Abbiamo discusso della cosa, sì. Mike McMahan stava lasciando. Ha creato Solar Opposites e Star Trek Lower Decks, quindi (Dan) Harmon ed io abbiamo parlato della possibilità che subentrassi io in quel ruolo. Ero appena arrivato nello show e tutto il resto e sarebbe stato divertente lavorare a questo altro mondo, sarebbe stata una benedizione. Ma una volta arrivata l'occasione di lavorare a Loki, Dan è stato di enorme supporto e mi ha incoraggiato ad accettare, una volta realizzato che era in live-action. Mi ha chiesto: 'Sei davvero appassionato dal personaggio di Loki? Perché Rick and Morty è davvero un cartoon di successo' e io gli ho risposto: 'E' live-action' e lui: 'Allora ok, vai!'".

Su Vanity Fair, poi, Dan Harmon ha raccontato lo stesso episodio dal suo punto di vista: "Noi eravamo entusiasti di lavorare con lui, era un po' acerbo ma ci dicevamo che imparava molto in fretta e lavora davvero sodo. Scommettiamo su di lui! E lui ci risponde: 'Ragazzi sono molto onorato, ma ho un incontro alla Marvel questo pomeriggio. Penso potrei scrivere uno show per loro'. Questa è la storia di come abbiamo amato, semi-supportato, semi-scoraggiato e perso definitivamente Michael Waldron".

Nella giornata di mercoledì è arrivato in streaming il secondo episodio di Loki che ha mostrato ancora più enigmi e rivelazioni circa l'Universo Marvel.