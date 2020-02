Loki: ecco quali personaggi potrebbe interpretare Owen Wilson nella serie Disney+

Il casting di Owen Wilson nella serie Disney+ dedicata a Loki è uno di quelli che sta facendo più discutere, anche perché il ruolo dell'attore non è stato ancora rivelato, spingendo così fan e addetti ai lavori alle ipotesi più disparate che però potrebbero rivelarsi vicine alla realtà.

Dopo la conferma che quello di Wilson sarà un ruolo importante all'interno della narrazione della serie con Tom Hiddleston, vi avevamo già parlato della teoria dei fan che voleva Wilson nei panni nientemeno che di Two-Gun Kid, personaggio classico della Marvel apparso per la prima volta nel 1948 pubblicato dall'allora Timely Comics; la prima incarnazione del personaggio fu quella di Clay Harder, poi seguito da Matt Hawk a.k.a. Matthew J. Hawkins introdotto nel 1962 (nell'adattamento di Stan Lee e Jack Kirby) e durato sino agli anni più recenti.

Il personaggio sembrerebbe non avere nulla a che fare né con Loki né in generale con la mitologia di Thor, ma visto che la serie avrà al suo centro i viaggi nel tempo, è probabile che il personaggio principale si imbatta proprio nel leggendario cowboy, magari proprio casualmente, vista la sua poca esperienza nell'uso del Tesseract. Potrebbe ritrovarsi infatti proprio nell'epoca della corsa all'oro degli Stati Uniti d'America.

Un altro papabile personaggio sarebbe poi Justice Peace, una via di mezzo tra un poliziotto del tempo e un Judge Dredd, il personaggio in questione fu creato da Walter Simonson e Sal Buscema e fece il suo debutto in Thor #371 nel 1986.

Altra ipotesi è quella che chiama in causa il personaggio de L'Architetto. Creato da Mark Gruenwald, questo personaggio viene menzionato brevemente per la prima volta in Quasar #17 del 1990, e il suo non è comunque un ruolo che abbia avuto un impatto così significativo all'interno dei fumetti Marvel. Tuttavia, si tratta di un essere cosmico e uno dei più antichi dell'universo e inoltre ha più di un collegamento con altri personaggi simili del Marvel Cinematic Universe come Il Collezionista e Il Grandmaster.

Un'ultima interessante alternativa potrebbe riguardare infine il personaggio di Thori. Creato da Kieron Gillen e Doug Braithwaite, il personaggio fece la sua prima apparizione in Journey into Mystery #632 del 2012 e si tratta di uno dei sette cuccioli Hel nati da Garm e Hel-Wolf; in una delle storyline di cui è stato protagonista, l'animale doveva essere distrutto proprio da Loki. Inutile specificare che in questo caso per Owen Wilson si tratterebbe di un ruolo da doppiatore.

Com'è noto Loki sarà strettamente legata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pellicola nella quale vedremo ritornare anche la Gemma del Tempo, e questo, unito alle precedenti dichiarazioni di Kevin Feige sull'influenza delle produzioni Disney+ sulla saga cinematografica, gettano un'ombra lunga quanto quella di... Kang il Conquistatore. Dopo il debutto di Thanos un'altro dei magistrali villain della Marvel potrebbe essere Natahaniel Richards aka Kang il Conquistatore, che nei fumetti è strettamente collegato alla TVA. Tuttavia al momento si tratta di teorie che, per quanto interessanti, troveranno conferma solo con la distribuzione dello show. Per approfondire le ultime novità sul dio in verde vi suggeriamo la sinossi di Loki e gli ulteriori indizi sull'ambientazione.