Loki, a quale personaggio della serie sono dedicati i nuovi Funko Pop? Scopriamolo!

Con il terzo episodio di Loki su Disney+ è arrivato anche il terzo appuntamento con i Funko Pop ispirati alla nuova serie tv dei Marvel Studios, ma chi sarà questa volta il personaggio protagonista dell'annuncio?

Nelle scorse settimane, a poca distanza dai primi due episodi dello show, abbiamo avuto modo di scoprire quali sarebbero stati i primi Funko Pop di Loki a essere messi in commercio: ad aprire le danze sono stati il Dio dell'Inganno stesso, Loki, e il Mobius di Owen Wilson, mentre la scorsa settimana sono stati annunciati i Funko di Ravonna Slayer e Hunter B-15, ovvero i personaggi interpretati da Gugu Mbata-Raw e Wunmi Mosaku.

Adesso che ci siamo stati lasciati alle spalle il terzo episodio e abbiamo scoperto qualcosa in più sull'identità del personaggio interpretato da Sophia Di Martino, che sappiamo ora con certezza chiamarsi Sylvie.

E proprio Sylvie, come d'altronde era abbastanza prevedibile, è colei che vediamo in due versioni diverse nel nuovo post dell'account ufficiale Funko (che trovate in calce alla notizia) nel quale si annnuncia l'avvio dei pre-ordini per una Sylvie regular e una variante Glow In The Dark esclusiva di Walmart.

Che ne pensate? Vi piacciono finora i Funko Pop ispirati alla serie di Loki? Quali acquisterete? Fateci sapere nei commenti.