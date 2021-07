Loki: ecco i poster dedicati alle varianti del Dio dell'Inganno, incluso l'alligatore!

Mentre si avvicina l'uscita del sesto e ultimo episodio della prima stagione di Loki, Disney+ ha diffuso in rete una serie di character poster dedicate alle principali varianti del Dio dell'Inganno comparse nell'episodio 5, ambientato quasi interamente nel misterioso luogo situato alla fine del tempo.

Come potete vedere in calce alla news, le nuove immagini promozionali offrono uno sguardo ravvicinato a quelli che nei titoli di coda vengono indicati come Classic Loki (Richard E. Grant), Boastful Loki (DeObia Oparei), Kid Loki (Jack Veak), il Loki in versione politico interpretato sempre da Tom Hiddleston e, ovviamente, l'esilarante Loki-alligatore che ha conquistato i fan nel corso della puntata, diventando uno dei principali soggetti delle fan-art dedicate alla serie Marvel emerse in rete nella passata settimana.

In arrivo alle ore 09:00 italiane di mercoledì 14 luglio, il sesto episodio della serie proseguirà dal cliffhanger di Loki 1x05, che pare essersi interrotto proprio a un passo dalla rivelazione del villain che sta muovendo le fila degli eventi legati alla Sacra Linea Temporale. Voi cosa vi aspettate dalla puntata finale? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto.

Nel frattempo, vi ricordiamo che su Disney+ è disponibile il corto dei Simpson The Good, The Bart and the Loki ispirato ai fumetti Marvel e alla serie con Tom Hiddleston.