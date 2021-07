Loki, ecco il poster ufficiale dedicato al Kang di Jonathan Majors: 'Colui Che Rimane'

Dopo essere comparso a sorpresa nell'episodio finale di Loki, Kang il Conquistatore - o meglio, la sua variante conosciuta attualmente come 'Colui Che Rimane' - è protagonista del nuovo poster ufficiale dedicato alla serie Disney+ con Tom Hiddleston.

Gli account social del servizio hanno pubblicato l'immagine per ricordare agli utenti che da mercoledì scorso sono disponibili in streaming tutti i 6 episodi di Loki, che ricordiamo essere stata rinnovata ufficialmente per una seconda stagione proprio in occasione dell'uscita della seste puntata, tramite una breve anticipazione post-credit.

A proposito dell'identità del personaggio interpretato da Jonathan Majors, la regista Kate Herron ha confermato di recente che non si tratta del super villain che vedremo in azione in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e chissà quali altri titoli, vale a dire il vero Kang il Conquistatore, ma piuttosto di una versione più vicina alla controparte cartacea di Immortus, atra variante dell'antagonista che diventa il padrone del tempo dopo la scomparsa della Time Variance Authority.

Dopo la conclusione di Loki e la recente uscita di Black Widow nelle sale, vi ricordiamo che il MCU proseguirà ad agosto con l'arrivo della serie animata What If...?, la quale potrebbe mostrare le prime conseguenze della creazione del Multiverso nel finale della serie con Tom Hiddleston.