Loki, ecco il poster ufficiale dedicato alla Lady Loki di Sophia Di Martino!

Per anticipare l'episodio di Loki in arrivo questo mercoledì, Disney+ ha diffuso in rete un nuovo poster ufficiale dedicato alla Variante Loki interpretata da Sophia Di Martina che, almeno per il momento, appare come una versione femminile del Dio dell'Inganno.

Introdotto sul finale del secondo episodio, il personaggio è al centro di una popolare teoria dei fan secondo cui la Di Martino starebbe in realtà vestendo i panni di Sylvia Lushton, conosciuta nei fumetti Marvel come L'incantatrice. Ipotesi alimentata da un errore comparso nei titoli di coda della di Loki 1x02 in lingua spagnola, dove il personaggio non veniva indicato generalmente come "La Variante" ma appunto come "Sylvie".

Durante una recente intervista, inoltre, la regista Kate Herron ha dato adito a queste speculazioni affermando: "Chi ha detto che sono tutti Loki? Potrebbero esserlo? Potrebbero anche non esserli, giusto? Volevamo lasciare delle domande riguardo quella specifica identità alla fine del secondo episodio, ed comunque qualcosa che affronteremo nel prossimo episodio".

Voi cosa ne pensate dell'identità del personaggio? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, la Herron ha annunciato la fine dei lavori della serie confermando di aver consegnato il sesto e ultimo episodio di Loki alla Casa di Topolino.