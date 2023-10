Loki, che poteri ha nello specifico il Dio dell'inganno?

Ma alla fine, esattamente, che poteri ha Loki? Perché nella sua serie televisiva non sempre è chiaro come e quanto possa usarli, perciò proviamo a fare chiarezza sulle abilità del personaggio dalla A alla Z.

Partiamo con il fatto che essendo un dio norreno discendente dai giganti di ghiaccio Loki ha una forza sovrumana. Non al livello di Thor, ma comunque più di un essere umano qualsiasi. Ha ovviamente anche una resistenza fisica paragonabile alla sua forza e una velocità/agilità sovrumana (aveva preso al volo una freccia di Occhio di Falco che stava per colpirlo). Discendendo dai Giganti di ghiaccio è anche praticamente immune al freddo.

Loki è poi un eccellente mago e illusionista. Può creare appunto illusioni realistiche senza problemi, e alterare il proprio aspetto o rendersi invisibile alle altre persone. Al tempo stesso può manipolare la mente altrui e far apparire oggetti e spostarli con la telecinesi. Grazie alle sue abilità imparate con la madre adottiva Frigga ad Asgard riesce a creare campi di forza con la magia e sprigionare energia per spazzare via o comunque colpire persone o oggetti attorno a sé.

Ci sono infine le abilità che Loki ha sviluppato nel corso del tempo. Intanto è espertissimo nell'uso dei coltelli per il combattimento corpo a corpo ma anche per il lancio. Ha un'intelletto decisamente sopra la media e una capacità oratoria in grado di ingannare praticamente chiunque. E soprattutto sa adattarsi (e adattare i propri poteri) a qualsiasi situazione.

Questi sono in linea di massima i poteri di Loki, che speriamo possa usare sempre di più nella seconda stagione della sua serie omonima. E se volete altre spiegazioni ecco chi è Victor Timely in Loki 2. E voi che ne pensate dei poteri di Loki? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al nostro first look in anteprima di Loki 2.