Loki, la premiere batte ogni record: superati gli altri show Marvel su Disney+

Il primo episodio di Loki è stato trasmesso in streaming più di ogni altro spettacolo del MCU durante la sua prima settimana di permanenza su Disney+. Lo show con Tom Hiddleston è stato rilasciato lo scorso 9 giugno dopo WandaVision e Falcon and The Winter Soldier.

WandaVision è stata rilasciata lo scorso 15 gennaio aprendo la Fase 4 del MCU, ed è stata un grandioso successo finché non è stata scalzata proprio da Falcon and The Winter Soldier che ha fatto il suo debutto lo scorso 19 marzo. Ora però, a quanto pare, Loki ha saputo fare molto di meglio. Nella settimana che va dal 7 al 13 giugno la serie dedicata al dio dell'inganno è riuscita ad ottenere oltre 731 milioni di minuti di visualizzazioni.

Secondo le valutazioni Nielsen, che misurano le cifre di visualizzazione di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Hulu per schermo TV con un ritardo di circa un mese, Loki ha battuto i suoi predecessori con un margine assai significativo. Durante la sua prima settimana infatti, WandaVision ha accumulato 434 milioni di minuti di visione, mentre Falcon and the Winter Soldier ha ottenuto risultati leggermente migliori, guadagnando 495 milioni di minuti di visualizzazioni.

Ancora più interessante è notare che il primo episodio di Loki da solo ha quasi eguagliato i picchi di ascolto migliori degli altri due show. WandaVision ha raggiunto il massimo di 924 milioni di views di minuti durante la settimana del suo finale mentre Falcon and the Winter Soldier ha raggiunto un totale di 855 milioni di minuti di visualizzazione durante la settimana del suo penultimo episodio. Tenuto conto che gli spettacoli Disney+ tendono ad aumentare le loro cifre di visualizzazione man mano che si va avanti, è più che probabile che Loki riesca a doppiare i risultati degli show che l'hanno preceduto.