Loki preparerà il terreno per il nuovo villain del Marvel Universe: Kang il Conquistatore

Loki, la prossima serie Marvel Studios per il servizio di streaming on demand, Disney+, a quanto pare preparerà il terreno per il debutto del nuovo villain del Marvel Cinematic Universe, il personaggio noto come Kang il Conquistatore.

Il rumor arriva da Full Circle Cinema, che fa sapere che il personaggio interpretato da Tom Hiddleston, che come noto avrà a che fare con alcuni problemi temporali nel corso della mini-serie, incrocerà il suo cammino con la Time Variance Authority. Nei fumetti Kang è stato un membro di quell'organizzazione per un certo periodo della sua lunga storia editoriale, mentre il suo io adolescente viaggiava indietro nel tempo per diventare membro degli Young Avengers (Iron Lad) nel tentativo di sfuggire al suo destino.

Già un rumor in precedenza aveva anticipato che la Time Variance Authority (che come facilmente intuibile dal nome, vigila sui flussi temporali) avrebbe avuto un ruolo nel MCU, e secondo le fonti di Full Circle Cinema tutti questi puntini si uniranno fino a portare all'esordio di Kang. Voi cosa ne pensate? Quali sono le vostre aspettative per la serie? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che l'uscita di Loki su Disney+ è fissata per la primavera del 2021, e anticiperà gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che invece arriverà il 7 maggio 2021.

