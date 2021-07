Loki, il production designer: 'Per la TVA abbiamo guardato alla burocrazia del dopoguerra'

La Time Variance Authority, con tutto il suo cast di dipendenti al seguito, è stata la grande protagonista di questa Loki: l'agenzia che vigila sul corretto svolgimento della Sacra Linea Temporale è entrata immediatamente nel cuore dei fan anche grazie a un'estetica riconoscibilissima e pensata per emulare quella della burocrazia del dopoguerra.

A parlarne, dopo l'incredibile season finale di Loki, è stato proprio il production designer Kasra Farhani, che ha spiegato quanto effettivamente gli ambienti burocratici dell'immediato post-Seconda Guerra Mondiale, così come gli ambienti burocratici dell'epoca, abbiano influenzato tutto ciò che riguarda l'estetica della Time Variance Authority.

"Nel suo DNA c'è questo ricordo della burocrazia del dopoguerra. Penso che nella mente di Michael Waldron ci sia stata una fusione tra Mad Man e Blade Runner, che sono dei punti di partenza piuttosto chiari e concisi. Da parte mia ho voluto restituire l'impressione di quelle grandi istituzioni che ricevono una volta nella vita dei grandi innesti di capitale da investire in grandi infrastrutture che, però, non vengono più rinnovate per decenni" ha spiegato Farhani.

Vi è piaciuto l'aspetto della sede della TVA e dei suoi funzionari? Pensate che le fonti d'ispirazione siano state quelle giuste? Fatecelo sapere nei commenti! Michael Waldron, intanto, ha parlato della complessità di un personaggio come Ravonna.