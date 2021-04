Loki, il produttore Nate Moore rivela: 'La serie è adatta per più stagioni'

Dopo questa intervista a Kevin Feige su Loki, vi segnaliamo i commenti condivisi da Nate Moore, che ha discusso della possibilità di avere altre stagioni dello show dedicato al personaggio di Tom Hiddleston.

Le serie precedenti dei Marvel Studios come Falcon and The Winter Soldier e WandaVision sono tutte state ideate per essere composte da una sola stagione, sembra però che le cose possano andare diversamente per Loki, opera in cui scopriremo qualche dettaglio in più sulle vicende del fratello di Thor e in cui saranno presenti anche Owen Wilson, Sophia Di Martino e Jaimie Alexander. Anche il produttore Nate Moore ha discusso di questa possibilità, rispondendo alle domande dei giornalisti di IndieWire. Ecco il suo commento: "C'è una cosa che mi è venuta in mente, sicuramente si tratta di qualcosa che conoscete già, ma ci sono molte storie da raccontare in Loki, che sarà una serie molto interessate e irriverente, ma che si presta per andare avanti per più stagioni. Penso che Tom Hiddleston stia dando il meglio in questo show. È fantastico. Ha recitato in progetti molto interessanti, ma qui vedremo dei suoi lati inediti. Coglierà di sorpresa molte persone".

Cosa ne pensate di questa notizia? Fateci sapere il vostro parere con un commento, infine ecco una intervista in cui Tom Hiddleston parla di Loki.