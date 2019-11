Loki: il produttore della serie Disney+ rivela che i viaggi nel tempo saranno fondamentali

Con il lancio statunitense di Disney+ si stanno intensificando le dichiarazioni in merito alle serie Marvel che prossimamente saranno lanciate sulla piattaforma streaming, compresa la serie dedicata interamente a Loki.

Dopo averla presentata all'ultimo Comic-Con di San Diego, da Kevin Feige in persona, è divenuto subito chiaro che la serie sarebbe ruotata attorno ai viaggi nel tempo o alle realtà alternative, concetto sdoganato in Avengers: Endgame, date le ripercussioni degli eventi del film, uno su tutti la morte di Loki stesso in Avengers: Infinity War poi resettata proprio da Endgame, con la sua fuga insieme al Tesseract.

Il produttore esecutivo della serie Disney+ Loki, Kevin Wright, in occasione del lancio della piattaforma digitale, ha dichiarato a proposito della serie: "Lo rivedremo di nuovo come quello di un tempo. Questo è lui, messo in una posizione in cui non avrà tutte le risposte e in cui la vita gli ha teso un tranello". Feige poi aveva già confermato che "i viaggi nel tempo saranno un elemento fondamentale della storia, porteremo Loki in un luogo completamente nuovo del Marvel Cinematic Universe".

Tom Hiddleston, interprete di Loki fin dal primo film dedicato a Thor nel 2011, non aveva nascosto il suo entusiasmo già all'indomani dell'annuncio della serie al Comic-Con: "Un nuovo territorio, un nuovo mondo, non vedo l'ora di iniziare". La serie poi dovrebbe essere collegata direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

La serie televisiva di Loki approderà su Disney+ a partire dalla primavera del 2021, subito dopo quelle dedicate a The Falcon and The Winter Soldier nell'autunno 2020, WandaVision nella primavera 2021 e prima di What If…? nell'estate 2021, e Hawkeye nell'autunno 2021.