Loki, una produttrice dei Marvel Studios ci aggiorna sui lavori della serie Disney+

Il 2020 è destinato a essere il primo anno in un decennio senza progetti Marvel Studios, il franchise di supereroi è attualmente al lavoro per il lancio di nuove serie tv su Disney+, e Loki avrebbe dovuto aiutare a guidare la carica come prima serie ufficiale del Marvel Cinematic Universe.

Mentre The Falcon and the Winter Soldier e WandaVision hanno preso il comando e gli stop per pandemia hanno influenzato tutti gli spettacoli Marvel, le riprese di Loki sono ancora sulla buona strada per arrivare alla premiere della serie nel 2021, proprio come gli altri spettacoli Marvel.

L'ultimo aggiornamento lo fornisce la produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso.



Durante un'intervista con Clarí, Alonso ha fornito un aggiornamento sullo stato di vari progetti dei Marvel Studios e ha confermato che la produzione di Loki è molto più avanti di quanto molte persone sospettassero.



Alla domanda su quante riprese sono rimaste per Loki, Alonso ha spiegato che ci sono ancora da quattro a cinque settimane di riprese in calendario. Ciò avviene dopo che la produzione dello spettacolo è stata ritardata a causa della pandemia di coronavirus in corso e delle battute d'arresto dovute al COVID-19.



Loki è sulla buona strada per essere la terza serie Disney+ ambientata nell'MCU, dopo il debutto previsto per il 15 gennaio 2021 di WandaVision. Anche The Falcon and the Winter Soldier debutteranno nel 2021, anche se non hanno ancora una data di uscita ufficiale.



L'attore Tom Hiddleston sarà affiancato da Owen Wilson, tra gli altri, per il primo spinoff incentrato su un villain Marvel. Questo spettacolo è apparentemente in lavorazione da un po' di tempo, come aveva già anticipato Hiddleston durante un'intervista con MTV News.



"Ora conosco questo personaggio. Sento che il pubblico lo conosce. E interpretarlo in modo sincero, ma presentarlo con nuove sfide è l'aspetto più eccitante", ha detto Hiddleston. "Hai i suoi doni molto specifici. La sua intelligenza, il tradimento, la sua malizia, la sua magia, e poi vederlo confrontarsi con avversari più formidabili, che non ha mai visto o conosciuto. Vorrei poterti dire cosa succede, ma non posso."

Loki è attualmente sulla buona strada per arrivare su Disney+ nel 2021 con Richard E. Grant volato ad Atlanta per le riprese che si è detto entusiasta all'idea di lavorare con Tom Hiddleston.