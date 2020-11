Loki, già programmate le riprese della seconda stagione?

Qualche mese fa è iniziata a circolare un'indiscrezione secondo cui la serie tv Loki avrebbe già in tasca una seconda stagione, e dei nuovi rumor sembrerebbero non solo corroborare tale tesi, ma fornirebbero anche una possibile finestra per l'inizio delle riprese.

Dopo la pausa obbligata imposta dallo scoppio della pandemia, nel mese di settembre sono finalmente ripartite le riprese della prima stagione di Loki, come hanno confermato gli stessi membri del cast dello show.

E mentre l'arrivo della serie tv sul Dio dell'Inganno sembrava inizialmente prevista per la primavera del 2021, ammesso e non concesso che i lavori di post-produzione siano terminati per allora, un possibile debutto sarebbe invece più facilmente ipotizzabile per l'estate o l'autunno del prossimo anno.

Queste tempistiche renderebbero effettivamente verosimili le voci che vorrebbero l'inizio delle riprese della chiacchierata seconda stagione di Loki nel 2022, come riporterebbe Production List.

Questo permetterebbe anche a Tom Hiddleston di adempiere agli impegni contrattuali della serie Netflix White Stork, che lo vedrebbe occupato con le riprese a partire da marzo 2021.

Al momento, l'unica serie targata Marvel Studios che potrebbe approdare su Disney+ nei tempi previsti è WandaVision, che sebbene non sia ancora stata comunicata una data d'uscita ufficiale dopo gli ultimi avvicendamenti, dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming entro fine anno.

Vi terremo aggiornati su eventuali aggiornamenti, conferme o smentite.