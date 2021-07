Loki, qual è stato l'Evento Nexus che ha sconvolto la vita di Sylvie?

Il quarto episodio di Loki ci ha confermato che la Time Variance Authority ha preso Sylvie (Sophia Di Martino) da bambina, ma qual è stato l'evento che ha scatenato la rimozione di Lady Loki dalla sua linea temporale?

Il terzo spettacolo Disney+ del Marvel Cinematic Universe racconta la storia delle varianti di Loki, guidate da una versione di Loki sfuggita ai Vendicatori nel 2012. Ma la serie presenta anche una versione femminile del personaggio, Sylvie.

Sebbene la serie lo presenti come un grande mistero, l'evento nexus di Sylvie potrebbe essere stato già rivelato. Gli eventi Nexus sono momenti in cui una variante, come Loki, esce dal loro percorso sulla sacra linea temporale. Quando viene rilevato un evento nexus, la Time Variance Authority resetta l'evento, arresta la variante responsabile e la fa processare per i suoi crimini. Secondo la TVA, non riuscire a fermare gli eventi nexus potrebbe provocare una guerra nel multiverso.



Il quarto episodio ci mostra finalmente il momento in cui Lady Loki è stata arrestata dalla TVA. Vediamo una bambina che sta giocando con i giocattoli ad Asgard quando la TVA irrompe e la porta via. Sebbene le sue attività sembrino abbastanza innocenti, l'agenzia è convinta che lei esca dalla sua linea temporale. Anni dopo, Lady Loki, che ora si fa chiamare Sylvie, chiede a Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) del suo evento nexus, lei risponde che non lo ricorda nemmeno.



Sebbene lo show non lo dichiari esplicitamente, l episodio 4 potrebbe aver rivelato sottilmente l'evento nexus di Sylvie. All'inizio dell'episodio, Sylvie interpreta uno scenario da eroina con i suoi giocattoli, fingendo che una valchiria voli per salvare Asgard da un drago minaccioso. Secondo alcuni questi sono tutti indizi sull'evento nexus di Sylvie. È premurosa, di buon cuore ed eroica. In parole povere, Sylvie viene arrestata perché non è una Loki normale.



La regista della serie, Kate Herron, ha parlato con CinemaBlend dell’Evento Nexus che ha spinto la TVA ad arrestare la piccola Sylvie:

"La mia interpretazione è che è un dibattito aperto alla discussione, perché non vorrei chiuderlo. Penso che sia divertente vedere l’interpretazione di tutti. Ma penso che dietro ci sia qualcosa di tragico, nel senso che la vediamo come una bambina che sta giocando con i suoi giocattoli, e non sembra che abbia fatto qualcosa di grave. Quindi penso che la cosa davvero fondamentale con lei è che non sappiamo quale sia stato l'evento esatto, ma non era una cosa malvagia, non lo sembrava. È chiaro che la nostra percezione della TVA inizi a cambiare ora. Ad esempio, per me era davvero importante mostrare che stava attraversando lo stesso processo di Loki, ma ero tipo "Okay, come lo mostriamo attraverso lo sguardo di una bambina innocente?' E, come pubblico, dovremmo sentire che c’è qualcosa di sbagliato. Quindi penso che sia stato davvero fondamentale per noi.”

È ovviamente molto sospetto che Kate Herron stessa non sappia quale sia l'evento Nexus di Sylvie, anche se questo potrebbe essere solo un modo di fornire una risposta senza spoiler prima di qualsiasi episodio futuro.



Herron ha concluso: “In termini di cosa fosse esattamente, lascerei aperta la discussione ai fan perché sì, penso che sia divertente. Ho la mia idea di cosa sia, ma penso che nella mia testa sia sicuramente qualcosa di innocente e qualcosa fuori dal suo controllo."



A questo punto, ogni teoria potrebbe rivelarsi esatta, la TVA insegue continuamente varianti del Dio dell'inganno, magari non c'è bisogno di un motivo speciale per arrestare un Loki.



Vi lasciamo con la nostra recensione del quarto episodio di Loki e con la nuova teoria secondo cui Sylvie ha creato gli X-Men