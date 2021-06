Loki, qual è la sessualità del Dio dell'Inganno? Risponde Tom Hiddleston

Tom Hiddleston ha recentemente parlato della sessualità di Loki nella serie Disney+. I lettori di fumetti sono ben consapevoli che la sessualità e il genere di Loki sono stati fluidi nel corso degli anni, un punto che il Marvel Cinematic Universe ha pienamente abbracciato con la nuova serie.

Hiddleston ha parlato di quanto ritenesse importante onorare quell'elemento del personaggio nello show. Ha anche notato che, da quando è stato scelto per la prima volta per il ruolo di Loki più di dieci anni fa, questa fluidità è stata qualcosa che ha abbracciato nella sua interpretazione del personaggio, anche se non è stata apertamente esplorata nei film precedenti.



Intervistato da MTV News, Hiddleston ha confermato: "Assolutamente sì. È stato nella storia del personaggio per centinaia, se non migliaia di anni. Loki è un imbroglione. I confini e l'identità sono sempre stati fluidi e questo mi è piaciuto molto. Ricordo anche quando ho letto per la prima volta di quella roba e sono davvero contento che abbiamo un posto dove esplorarla".



La serie riprende subito dopo che Loki ruba il Tesseract (di nuovo) e si ritrova chiamato davanti alla Time Variance Authority, un'organizzazione burocratica che esiste al di fuori del tempo e dello spazio, costretto a rispondere dei suoi crimini contro la linea temporale e a una scelta: affrontare l'eliminazione dalla realtà o aiutare a catturare una minaccia ancora più grande.



L'MCU che conferma ufficialmente che il genere e la sessualità di Loki sono entrambi fluidi sicuramente non sarà una sorpresa per la maggior parte dei fan, ma chiaramente Hiddleston e le altre menti dietro la serie conoscono l'importanza di confermare la cosa, specialmente per la comunità LGBTQ+.



Il concetto della serie conferma anche che ci sono altre versioni di Loki da varie linee temporali, con l'episodio di questa settimana che rivela Sophia Di Martino come il personaggio che molti spettatori pensano sarà Lady Loki.

Come se il pubblico non fosse stato abbastanza sorpreso dalla rivelazione, anche Di Martino non poteva credere che avesse ottenuto il posto, di recente ha raccontato a Digital Spy la sua reazione : "Ero incinta di nove mesi quando mi hanno detto che avevano il lavoro, quindi ero tipo, 'Siete sicuri?'"



Tuttavia i titoli di coda di Loki hanno suggerito che potrebbe essere l'incantatrice Sylvye Lushton, non ci resta che aspettare i prossimi episodi, rilasciati ogni mercoledì su Disney+, per scoprirlo!