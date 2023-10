Loki, qual è il tema centrale della seconda stagione? 'Ne parliamo tra tre settimane'

Arrivati al terzo episodio di Loki 2 potreste iniziare a ipotizzare quale sia il tema principale della seconda stagione dell'acclamata serie TV con Tom Hiddleston: al momento, infatti, abbiamo conosciuto una nuova variante di Kang e uno sconvolgente legame. Ma scoprire il valore del libero arbitrio è l'unico focus di Loki 2?

A rispondere a questa domanda è il produttore della seconda stagione di Loki , Kasra Farahani: "Sento di non poterlo dire ancora - ha detto Farahani al podcast Phase Zero di ComicBook.com - tra tre settimane, ti darò una risposta al riguardo... adesso posso dire che si tratta della crescita del personaggio e della maturazione di Loki. Tom incarna questo personaggio da moltissimo tempo ormai e, guarda caso, ho lavorato io stesso sul primo film di Thor , quindi sono stato presente fin dall'inizio. Ma Tom si è evoluto, perfezionato e ha creato questa versione di Loki super ricca, strutturata e ora stratificata, che è una fusione di tutti i Loki che l'hanno preceduta". La consapevolezza di Loki si è sviluppata nel corso della prima stagione e nella seconda, per il produttore, "si arriva alla saggezza. Si sta assumendo un sacco di "oneri".

E mentre il regista smentisce la teoria su X-Men in Loki 2 ci troviamo ancora con molte domande senza alcuna risposta, ma soprattutto: quale sarà il peso degli eventi della seconda stagione di Loki nella saga del Multiverso? Al momento ci troviamo dinanzi a una versione di Kang senza poteri ma non meno pericolosa e Loki potrebbe giocarsi una nuova carta da supereroe.