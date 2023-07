Loki, qual è la variante di Kang che compare nel trailer della seconda stagione?

Di varianti di Kang avremo modo di conoscerne un bel po' nel corso del Marvel Cinematic Universe: il dopo Colui-Che-Rimane e il Conquistatore è dunque il momento di una nuova declinazione del personaggio interpretato (al momento?) da Jonathan Majors, e l'occasione per fare la sua conoscenza ci verrà fornita dalla seconda stagione di Loki.

Il primo trailer esteso della seconda stagione di Loki ci ha infatti mostrato Victor Timely, versione di Kang che già avevamo in realtà avuto modo di conoscere durante la scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania (nient'altro che un teaser della serie con Tom Hiddlestone, a conti fatti): ma chi è questo nuovo personaggio?

Nei fumetti Marvel, il nostro Victor è una variante di Kang che ha viaggiato indietro nel tempo fino al 1901 per fondare una cittadina chiamata, appunto, Timely; qui il nostro crea un'azienda, la Timely Industries, tramite la quale introduce al mondo un bel po' di nuove tecnologie (rendendosi responsabile anche della creazione della prima Torcia Umana).

Timely dovrebbe fare la sua comparsa in almeno 3 degli episodi di questa nuova stagione della serie MCU, della quale sarà presumibilmente il villain nonostante il suo aspetto apparentemente bonario: non è da escludere, però, che questo nuovo personaggio possa riservarci delle sorprese! Kang a parte, intanto, Owen Wilson ci ha promesso che Loki indagherà sul passato del suo Mobius.