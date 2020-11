Loki: Quali sono le varie versioni del personaggio di Tom Hiddleston? Scopriamolo

I numerosi fan del personaggio interpretato da Tom Hiddleston sono ansiosi di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama della serie di Disney+, mentre si parla di alcuni ritorni in Loki, ecco alcune delle versioni del fratello di Thor apparse nei fumetti Marvel.

Una delle teorie principali riguardo la trama dell'opera dedicata a Loki vede la presenza nelle puntate della serie di Lady Loki, a causa dei viaggi tra i vari universi che farà il protagonista. Si tratterebbe della versione apparsa durante l'evento Ragnarok, dove Loki si è reincarnato nel corpo di Lady Sif, acquistando così l'abilità di modificare il suo corpo. Ma questa non è l'unica variante del celebre personaggio: una aggiunta alla pagina di IMDB della serie ha portato i fan ad ipotizzare la presenza anche di "Classic Loki", una versione che cita le prime comparse di Loki. Si tratta di un personaggio più vecchio e più incline a compiere azioni malvagie e che potrebbe essere interpretato da Richard Grant.

A seguito della morte del personaggio di Tom Hiddleston nelle pagine dei fumetti Marvel, l'editore decise di far debuttare Kid Loki, bambino dal carattere molto diverso rispetto l'originale e legato al fratello Thor. Le sue avventure però sono di breve durata, sarà infatti costretto a sacrificarsi e ad unirsi al fantasma di un suo sé alternativo, che Kid Loki aveva soprannominato Ikol, cambiando completamente il personaggio.

Come potete notare sono numerose le versioni alternative apparse nelle opere della Marvel, non rimane che aspettare per scoprire quali faranno il loro debutto nella serie di Disney+, nel frattempo ecco un aggiornamento sullo stato dei lavori di Loki.