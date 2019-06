Loki: quando sarà ambientata la serie targata Disney+? Ecco il nuovo indizio

Ieri è emersa in rete una prima immagine della serie tv su Loki, presentata da Kevin Feige in persona all'investor Day della Disney. Oltre a rivelare il logo ufficiale dello show, questo primo sguardo ci ha fornito anche un interessante dettaglio sulla sua collocazione temporale.

Attenzione, seguono spoiler su Avengers: Endgame.

La serie ha fatto discutere sulla sua ambientazione fin dal primo annuncio, e dopo l'arrivo nelle sale del capitolo finale dell'Infinity Saga la questione si è fatta ancora più intricata. Come sapete, infatti, in uno dei passati esplorati dai Vendicatori Loki è riuscito ad impossessarsi della Gemma dello Spazio e fuggire, ribaltando completamente gli eventi del primo The Avengers e aprendo così a nuove e infinite possibilità.

Alcune dichiarazioni dei fratelli Russo hanno effettivamente confermato quello che già si era ipotizzato seguendo la spiegazione di Bruce Banner sulla questione temporale, ovvero che nell'istante in cui Loki si è impossessato della Gemma dello Spazio ha creato di conseguenza una nuova realtà.

Ebbene, nella prima immagine di Loki - a cui potete dare un'occhiata in calce alla notizia - viene mostrato sullo sfondo la locandina de Lo Squalo (in originale Jaws), il capolavoro di Stephen Spielberg uscito nel 1975.

I Marvel Studios non si sono ancora espressi sulla collocazione temporale dello show, ma stando a questo nuovo indizio sembra proprio che ci troveremo di fronte ad una storia ambientata nel passato. Nei mesi scorsi, prima della conferma della presenza di Tom Hiddleston nello show, qualche rumor aveva addirittura parlato di un giovane Loki come protagonista.