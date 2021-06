Loki, quando sarà disponibile la serie Marvel su Disney+? Tutti gli orari e i giorni

I fan della Marvel sono già pronti: uno dei cattivi preferiti del Marvel Cinematic Universe sta per ricevere la sua serie televisiva. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Loki prima della sua uscita che avverrà questa settimana su Disney+.

Loki, la nuova serie originale Marvel Studios, sarà disponibile in streaming ogni mercoledì solo su Disney+ a partire dal 9 giugno 2021. Ad annunciarlo era stato proprio Tom Hiddleston in persona, l'interprete del protagonista, che aveva avvisato tutti gli abbonati alla piattaforma streaming su quando potranno iniziare a vedere gli episodi dell’attesissima serie Marvel.

Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista, insieme a Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Kate Herron è la regista, mentre Michael Waldron è il capo sceneggiatore.

L'uscita completa degli episodi è la seguente:

9 giugno 2021 Episodio 1

16 giugno 2021 Episodio 2

23 giugno 2021 Episodio 3

30 giugno 2021 Episodio 4

7 luglio 2021 Episodio 5

14 luglio 2021 Episodio 6

Infine, l’ora di messa online degli episodi è la mezzanotte dello stato della California (dove ha sede la Disney), che corrisponde alle 3 di notte di New York e alle 9 del mattino per l’Italia. Intanto, se vi va, date uno sguardo a questo articolo in cui parliamo delle possibili versioni di Loki che potremo vedere nella serie Disney+. Come già detto varie volte: Aspettatevi l'inaspettato!