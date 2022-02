Loki: ecco quando potrebbero iniziare le riprese dell'attesissima stagione 2

Per la gioia di tutti i fan del MCU, qualche tempo fa è giunta l'ufficialità che Loki avrà una seconda stagione ma per il momento, non ci sono ancora molte informazioni in merito allo show con Tom Hiddleston. Sul web però, stanno circolando varie voci in merito all'inizio delle riprese e sembra che, dovremo ancora pazientare un po'.

Pare infatti che la produzione dello show targato Disney+ non partirà prima della prossima estate. Sebbene non ci siano ancora annunci ufficiali in merito, secondo quanto riportato dalla rivista Backstage: "Le riprese inizieranno quest'estate ai Pinewood Studios nel Regno Unito ed è probabile che il casting sarà guidato di nuovo da Sarah Finn e Krista Husar, con Jacqueline Gallagher, Gregory Korn e Lory Shaye".

I molteplici ammiratori del dio dell'inganno non vedono l'ora di saperne di più su questa nuova stagione della serie dedicata al dio dell'inganno e scoprire quali ripercussioni le sue azioni avranno sul futuro del franchise. Nel finale di Loki infatti, il multiverso è stato ufficialmente squarciato e sono molte ancora le domande rimaste in sospeso. É interessante notare che quanto accaduto in questo show non sia stato minimamente citato in Spider-Man: No Way Home, sebbene le vicende del giovane Peter Parker siano in qualche modo comunque collegate a quanto accaduto in questa serie.

Voi cosa vi aspettate dalla seconda stagione di Loki? Ditecelo nei commenti.