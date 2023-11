Loki, quando rivedremo il Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston?

Che Loki fosse destinato a ricoprire un ruolo importantissimo nelle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe lo si era capito già durante la prima stagione della serie a lui dedicata: la sensazione si è ovviamente acuita diventando certezza granitica grazie ai nuovi episodi, che ci hanno però lasciati con un grosso punto interrogativo.

Quando rivedremo Loki in un film o in una serie del Marvel Cinematic Universe? È questa la domanda che tormenta i fan del franchise dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione di Loki, durante il quale abbiamo assistito (ma non vi faremo spoiler in questa sede) a un'evoluzione importantissima per il personaggio e forse per l'intera saga.

Al momento, comunque, non si hanno notizie certe al riguardo: dal momento in cui non sono in programma film o serie dedicati al Dio dell'Inganno possiamo solo lavorare d'intuito, ragion per cui ci sembra ragionevole ritenere nulle le possibilità di vedere il nostro Loki in uno dei progetti in uscita nel 2024, che tra i vari Deadpool 3, Captain America 4, Thunderbolts, Echo e chi più ne ha più ne metta sembrano aver davvero poco a che fare con il nostro eroe.

Più probabile che il suo ritorno slitti ai pezzi da 90 attesi per il 2025 (magari i Fantastici 4?) o addirittura al 2026, quando dovrebbero arrivare in sala Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. E voi, avete qualche pronostico da fare in merito? Fatecelo sapere nei commenti!